В Российском этнографическом музее состоится лекция «Традиционный костюм тюркских народов Поволжья и Приуралья

В лекции рассматриваются основные виды костюма тюркских народов Поволжья и Приуралья: чувашей, татар и башкир.

Традиционные культуры формировались в этом регионе в тесном соседстве друг с другом, и различные традиции, в том числе в изготовлении одежды имели много общего у всех народов Поволжья. В тоже время, все этносы сохранили культурное своеобразие, проявлявшееся, в том числе и в костюмных комплексах. Костюмы тюркских народов края включают древние по происхождению элементы, такие как туникообразная рубаха, штаны с широким шагом, женский полотенчатый головной убор или съемные украшения. Наиболее архаичные черты лучше всего просматриваются в одежде чувашей. Татары и башкиры, за исключением отдельных этнических групп, сохраняли традиционный покрой одежды, однако использовали для ее пошива фабричные материалы. Вообще, торговые пути, проходившие по территории региона с древнейших времен, обеспечивали население края разнообразными покупными материалами, что повлияло главным образом на традиции декоративного оформления одежды. Например, головные уборы и украшения татар, башкир или чувашей невозможно было бы выполнить без таких поделочных материалов как бисер, коралл или раковины каури.

Лектор – научный сотрудник отдела этнографии народов Поволжья и Приуралья РЭМ Любовь Игоревна Мишуринская .

Лекция состоится 14 марта (воскресенье).