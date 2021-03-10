В преддверии Международного женского дня в Сызрани прошли мероприятия с участием татарского женского клуба «Ак калфак»

В татарском культурном центре г.о. Сызрань собрались представители женского клуба «Ак калфак» и чувашской фольклорной группы «Родник». На празднике прозвучали и добрые поздравления, и песни, и частушки на двух языках. Все пустились в пляс под веселую и задорную игру баяна.

Провели мастер-класс по изготовлению национальной татарской выпечки — бавырсак.

Также в Сызранской библиотеке совместно с татарским женским клубом «Ак калфак» провели библио-посиделки «О, женщина… ведь нет тебя прекрасней», где прозвучали добрые поздравления с праздником. Вспомнили знаменитых женщин-татар: Сару Садыкову, героя Великой Отечественной войны Мягубу Сыртланову и других.

С удовольствием поучаствовали в конкурсной программе, даже показали свое умение в раскатывании теста для домашней лапши на время, отгадывали рецепты по предложенным продуктам.

Завершился праздник дружным чаепитием с традиционной татарской выпечкой.

tatsyz.ru