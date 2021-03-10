Василь Шайхразиев принял участие в заседании Оргкомитета по проведению XXI Федерального Сабантуя

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году XXI Федерального Сабантуя в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Заседание состоялось в Центральной городской библиотеке Нижневартовска.

На заседании присутствовали первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.В. Шипилов, глава города Нижневартовска В.В. Тихонов, руководитель Аппарата Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан А.Р. Сафин, заместитель руководителя Исполнительного комитета межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» – руководитель Аппарата Ф.Ф. Латыпов и др.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили вопросы подготовки к проведению XXI Федерального Сабантуя в городе Нижневартовске. Также были озвучены доклады об утверждении программы и логотипа XXI Федерального Сабантуя и об утверждении количества участников делегаций и творческих коллективов из субъектов Российской Федерации (с учетом эпидемиологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре).