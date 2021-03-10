В Татарстане ведут переговоры о создании татарского Netflix

В Татарстане планируют создать татарский вариант стриминговой платформы Netflix с татарскими кинофильмами, спектаклями и анимационными картинами. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Сейчас идет разговор о создании платформы вроде „татарского Нетфликса“. Но, для того чтобы сделать ее качественной, нужно объединить все усилия», — сказала Айтуганова.

Директор «Татаркино» отметила, что необходимо собрать на одной онлайн-площадке весь все что связано с кино, театром и анимацией.

«Национальная платформа на татарском языке станет очень перспективным и продвинутым шагом для Татарстана», — подчеркнула она.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru