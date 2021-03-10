В Кукморском мухтасибате прошел конкурс, посвященный Корану

В 24-ый день месяца Раджаб (8 марта), в Таишевской мечети Кукморского мухтасибата в рамках Года родного языка и единства народов прошел конкурс среди детей «Я люблю Куръан». В конкурсе приняли участие 100 детей в возрасте от 4 до 12 лет, посещающие мечети Кукморского мухтасибата: Таишево, Манзарас, Хайрия, центральные мечети поселка Большой Кукмор и Кукмор.

Участники конкурса состязались в 12 группах. Знания детей оценили уважаемые абыстаи Кукморского района.

Для детей, принявших участие в конкурсе, на нижнем этаже мечети был мастер-класс по изготовлению «Татар ташкасы», а также конкурс по раскраске татарских орнаментов.

По итогам конкурса чтецов Куръана дети, занявшие 1-3 места, были награждены дипломами и подарками. Всем участникам конкурса были вручены сладкие подарки.

Районные конкурсы «Чтецов Куръана» и «Чтецов намаза» пройдут 27 марта в Кукморском медресе и Центральной мечети.

dumrt.ru