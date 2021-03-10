В Сургуте прошли концерты коллектива татарской культуры «Сандугач»

Коллектив не терял время зря. На ура отработал два концерта в один день. Зрители смогли увидеть и по достоинству оценить новые номера ансамбля. Концерт начался с зажигательного номера «Попурри», далее последовал детский блок. Мелодичные песни подрастающих звёзд коллектива Гульназ Ханнановой, Тимура Давлетова, Рустама Зиятдинова не оставили никого равнодушным, а зажигательный танец среднего состава зрители встретили бурными аплодисментами.

Программа пролетела на одном дыхании, концертные номера сменялись друг за другом. Своим выступлением порадовал приглашённый гость из г. Казань, популярный певец, лауреат премий TMTV, автор-исполнитель Ильнат Фархуллин, солисты ансамбля исполнили новые и полюбившиеся зрителям песни.

Спасибо коллективу ансамбля за яркий, запоминающийся концерт, руководителю ансамбля, заслуженному деятелю культуры ХМАО-Югры Зиганшиной Нурие Ахатовне, хореографу Ахметзяной Анжелике Викторовне, а также коллективу Городского культурного центра за помощь в проведении мероприятия.

Розалия Бакиева

Сургут