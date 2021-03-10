В Тольятти в восьмой раз пройдет фестиваль «Язлар моны»

4 апреля 2021 года в Тольятти в восьмой раз пройдет открытый городской фестиваль татарского самодеятельного народного творчества «Язлар моңы» (Весенняя мелодия души). Проведение этого фестиваля стало уже традиционным и с каждым годом собирает все больше участников.

В 2021 году фестиваль проводится в рамках подготовки к 20-летию образования Городской национально-культурной автономии татар г. Тольятти и 170-летию Самарской области.

Фестиваль организуется с целью сохранения родного языка и национальных песен татарского народа и передачи их будущим поколениям.

Среди задач фестиваля «Язлар моны: обогащение и популяризация национального наследия, пропаганда произведений татарских композиторов, татарской народной песни и танца; выявление новых имён и поддержка талантливых и самобытных музыкальных дарований, лучших вокалистов и инструменталистов, исполняющих произведения татарских композиторов, татарские народные песни и танцы; приобщение молодого поколения к родному языку, истории и культуре, к традициям татарской народной музыки и танца; установление творческих контактов с коллективами и отдельными исполнителями, взаимообогащение национальных культур.

Фестиваль проводится по номинациям: «Играй, гармонь» (Инструментальное исполнительство) – исполнение татарской мелодии на различных музыкальных инструментах; баян, тальян, скрипка, домбра, флейта, курай, гитара, кубыз и т.д.; «Татар жыры» (Татарская песня); «Милли бию» (Народный танец).

Основой фестиваля является выступления творческих, семейных коллективов, вокальных и инструментальных ансамблей, отдельных исполнителей.

Престиж Весеннего фестиваля самодеятельного творчества растет с каждым годом. В нем принимают участие не только исполнители и коллективы со всей Самарской области, но и из соседних регионов.

Фестиваль стартует в 13:00 в Культурном центре «Автоград» в Автозаводском районе Тольятти (ул. Юбилейная, 8).

samddn.ru