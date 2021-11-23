В Ростовской области открылась выставка «В гостях у татар»

Проект «В гостях у татар» – идея Елабужского государственного музея-заповедника. Серия выставок 2021 года посвящена Году родных языков и народного единства, объявленному в Татарстане. Реализация стала возможной благодаря сотрудничеству министерств культуры России и Татарстана, Союза музеев РФ и Национального Совета Всемирного конгресса татар. Выставка в Ростовской области стала пятнадцатой по счёту с начала проекта.

С культурой Татарстана уже познакомились жители Кемерова, Оренбурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Симферополя и других городов. Сотрудники музея-заповедника знакомят гостей с разными сферами жизни Татарстана, угощают чак-чаком и елабужскими печатными пряниками. Выставка объёмно рассказывает об истории, культуре и религии, о выдающихся деятелях татарского народа. Проект «В гостях у татар» – идея Елабужского государственного музея­-заповедника.

Серия выставок 2021 года посвящена Году родных языков и народного единства, объявленному в Татарстане Посетители могут увидеть более трёхсот экспонатов – богатый этнографический материал конца XIX – начала XX века. Это предметы одежды, быта, образцы посуды, украшений, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, дополненные художественными работами участников международных этно-арт-проектов, проводимых в Елабуге.

Большой интерес вызывают комплекты женских татарских костюмов, ювелирные украшения, знаменитые татарские ичиги, орудия труда, музыкальные инструменты и многое другое.

Экспозиция размещена в станице Вёшенской, на выставочной площадке Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова. Это место выбрано, поскольку два музея-заповедника давно дружат. Добавим, что следующим местом проведения выставки «В гостях у татар» станет Москва, а точнее, Государственный центральный музей современной истории России.

rt-online.ru