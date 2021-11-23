Выставка книг под названием «Книга нас объединяет» с участием татар Ташкента

С 15 по 21 ноября 2021 года в Республике Узбекистан под девизом «Просвещение и межнациональное согласие» прошла неделя толерантности, посвященная Международному дню толерантности, совместно с рядом партнерских организаций и Комитетом по межнациональным отношениям и связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

18 ноября в здании Комитета была проведена выставка книг под названием «Книга нас объединяет». В мероприятии приняли участие руководство Комитета, Союза писателей Узбекистана, председатели и активисты национальных культурных центров.

Выставку книг Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента организовали члены Правления центра Румия Девликамова и Гульнур Адигамова.

В праздничной концертной программе приняли участие ансамбль «Яшьлек» под руководством Мансура Абдуллина, а также Гульнур Адигамова.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан