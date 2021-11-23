В Омской области прошёл традиционный межрайонный конкурс чтецов Корана

В таёжной сибирской глубинке Омской области, в селе Усть-Ишим прошёл традиционный межрайонный конкурс чтецов Корана среди девочек (до 16 лет) и среди женщин. В двух номинациях «Тилява» (чтение нараспев с мусхафа) и «Хивз» (чтение аятов Корана наизусть).

Задачи конкурса: повышение уровня знаний по Корану и развития дальнейшего стремления к изучению Корана наизусть и правил таджвида; выявление девочек и женщин с наилучшим произношением и красивой интонацией чтения Корана, а также поощрение их стремлений в достижений данной науки, приобщение мусульманок к истинному знанию Ислама.

Победитель в номинации «Хивз» (знание аятов Корана наизусть) среди девочек Катаева Маргарита, призёры Сыздыкова Амалия, Алеева Азалия. Все они из села Усть-Ишим.

Победитель в номинации «Тилява» (чтение нараспев с мусхафа) среди девочек Сыздыкова Амалия (Усть-Ишим), призёры из д. Тавинск Тухватулина Альбина, Уразалеева Марьям.

Победитель в номинации «Хивз» (знание аятов Корана наизусть) среди женщин Маликова Зулейха (Ильчебага), призёры из д. Тавинск Рахимова Розалия и Диана Исламова.

Победитель в номинации «Тилява» (чтение нараспев с мусхафа) среди женщин Рахимова Розалия (Тавинск), призёры Маликова Зулейха (Ильчебага) и Рабикова Разыя (Ашеваны).

На праздник Корана съехались мусульманки татарских деревень Тевризского и Усть-Ишимского районов.

Это был не только конкурс, а своеобразная встреча поколений, поскольку к детям пришли взрослые – женщины и бабушки. Дети послушали как взрослые читают Коран, а взрослые-как читают дети. Самой юной – 6 лет, самой старшей абыстай – 86 лет.

Человек, который учит Священную Книгу уже среди победителей, участие в конкурсе-деяние ради Всевышнего, а не ради того, чтобы получить какой-то приз или подарок.

Победители и призеры получили дипломы, ценные призы и денежные вознаграждения ЦРО ДУМ г. Омска и Омской области муфтий Бота хазрат Бакулин (за 1 место-ковер 300×200, за 2 место-ковер 200×140, за 3 место-одеяло). Юные участницы получили в качестве подарка канцтовары от председателя совета региональной автономии татар Омской области Радика Миниханова.

Никто из участниц не остался без внимания. Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили, что мусульманки показали большое упорство, призвали всех участников состязания не останавливаться на достигнутом.

Завершилось мероприятие традиционным чаепитием.

Руслан хазрат Вахитов