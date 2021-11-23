Ведущие деятели культуры проводят серию мастер-классов в районах Татарстана

В районах Татарстана проходят традиционные творческие встречи и мастер-классы открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

С особенностями эстрадных видов искусства (вокала, хореографии и конферанса) татарстанцев знакомят известные артисты и члены жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Среди них заслуженный деятель искусств РТ, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова.

Также экспертами выступают заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, заслуженный работник культуры РТ Алина Ивах, заслуженный артист РТ, режиссер-постановщик детского семейного телеканала «Радость моя» (Москва) Дмитрий Платонов, многократный обладатель Гран-при международных конкурсов и фестивалей по современной хореографии Олег Мельников.

«Представители жюри фестиваля традиционно выезжают в районы республики, чтобы помочь деткам в их подготовке к фестивалю. Выражаясь языком кулинарии — шеф-повара подсказывают начинающим поварятам, какое из блюд желательно досолить, а в какое добавить лаврушки. Будем надеяться, что наши рекомендации помогут им выдать в рамках фестиваля наилучший результат», — поделился Дмитрий Платонов.

Он отметил, что в планах членов жюри охватить как можно больше районов Татарстана до начала фестивального движения.

Первые творческие встречи нового сезона проекта были проведены в Агрызском и Менделеевском муниципальных районах. Уже сегодня тонкостями вокального и хореографического искусства, а также конферанса мастера поделятся с жителями Атнинского района, а 24 ноября — Ютазинского района.

tatar-inform.ru