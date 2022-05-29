В Самаре состоится областной татарский праздник «Сабантуй-2022»

В этом году 4 июня на главной сцене выступят Народные артисты Республики Татарстан Азнакаевского муниципального района, Народный ансамбль «Ак каен» с. Камышлы, фольклорный коллектив «Мирас» с. Алькино и многие другие.

На отдельной площадке развернётся детский Сабантуй, игры, конкурсы и призы, выставка-продажа блюд татарской кухни, торговля продуктами – и промтоварами, национальной и мусульманской атрибутики, литературой, сувенирами и товарами народных промыслов

По традиции будут организованы танцевально – развлекательные «Пятачки» ансамбля «Идель» и «Ялкынлы Яшьлек».

Каждый Батыр может принять участие в спортивных состязаниях. Желающих участвовать в национальной борьбе «Көрәш», ждём на стадионе парка им. Ю.Гагарина.

В этом году главный победитель состязания получает барана и мотоцикл, в других весовых категориях – скутер, горный велосипед и денежные вознаграждения.

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