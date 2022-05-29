Казанский ученый открыл забытое имя в истории татар — богослова Нургали Хасанова

25 мая, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с ученым-историком, педагогом, кандидатом наук Рашид Ильязовичем Амишовым. Гость подарил муфтию свою новою монографию «Татарский богослов Нургали Хасанов». В этом труде впервые опубликованы сведения о жизни и творчестве татарского богослова, имя, личность и духовное наследие которого в советские годы было незаслуженно забыто.

Нургали Хасанов (1852-1919) — авторитетный татарский мусульманский богослов Среднего Поволжья, шейх, ахун. Он более 30 лет руководил Буинским медресе, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников. Своей многогранной жизнью и религиозно-просветительской деятельностью он оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги были признаны властями Российской и Османской империй от которых он получил высокие правительственные награды.

В монографии на основе достоверных источников казанским историком Рашидом Амишовым раскрыты богатое духовное наследие и сведения о личной жизни и судьбе богослова, его взгляды, общественно-политическая и просветительская деятельность, труды и публикации. Научный труд позволяет на примере жизнеописания этой яркой личности еще более глубоко представить исторические процессы, происходящие в религиозной среде татар Среднего Поволжья конца ХIХ – начала ХХ в. Монография Рашида Амишова получила множество положительных рецензий со стороны современного научного сообщества.

Камиль хазрат поздравил автора с изданием очередного научного труда и высоко оценил его исследовательскую работу. Муфтий радостно подчеркнул, что это монография открыла забытое имя в татарской истории и вернула татарской культуре духовное наследие Нургали Хасанова, обогатив современную татарскую научно-богословскую мысль новыми взглядами и трудами.

Во время встречи Рашид Амишов ознакомил муфтия Камиль хазрата со своей докторской диссертацией на тему «Повседневная жизнь приходского мусульманского духовенства Волго-Камья Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв.», посвященной жизни и деятельности татарских мулл, ишанов и абстаев дореволюционного периода. Муфтий дал благословение защите докторской диссертации и публикации этого важного научного труда.

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