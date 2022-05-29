Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Новосибирск

Рабочая поездка Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева продолжается. Завтра, 30 мая, председатель Национального Совета отправляется в г. Новосибирск.

Программа рабочего визита включает встречи с Заместителем мэра – начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анной Терешковой, Первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым, посещение Дома татарской культуры, встречу с представителями татарской общественности Новосибирской области и др.