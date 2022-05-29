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Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Новосибирск

Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Новосибирск

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 29.05.2022 0 4

Рабочая поездка Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева продолжается. Завтра, 30 мая, председатель Национального Совета отправляется в г. Новосибирск.

Программа рабочего визита включает встречи с Заместителем мэра – начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анной Терешковой, Первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым, посещение Дома татарской культуры, встречу с представителями татарской общественности Новосибирской области и др.

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