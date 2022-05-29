Председатель Национального Совета встретился с Генеральным консулом Российской Федерации в Дархане

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в городе Дархан Республики Монголия.

Здесь Василь Шайхразиев встретился с Генеральным консулом Российской Федерации в Дархане Русланом Зайнутдиновым. Руслан Амирович – татарин, родом из Чекмагушевского района Республики Башкортостан.

На встрече председатель Национального Совета рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар и сотрудничестве с татарскими организациями в регионах России и за рубежом. Василь Шайхразиев отметил, что в этом году пройдет VIII съезд Всемирного конгресса татар, посвященный 30-летию организации, и пригласил Генерального консула в качестве почетного гостя.

Беседа велась на татарском языке, на котором свободно говорит и Руслан Амирович. Он отметил, что в Монголии проживает много наших соотечественников. Татары здесь чтят свои традиции и поддерживают связь.