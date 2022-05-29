Тимур Сулейманов: «Миссия «Сэлэт» – создать среду для развития и сохранения татарского языка»

Международный молодежный образовательный форум «Сәләт» состоится в этом году в 11-й раз. Он пройдет на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника с 26 июня по 8 августа. О подготовке к форуму рассказали сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве «Татар-информ».

В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, директор Молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова, заместитель директора Молодежного центра «Сәләт», руководитель центра «Сәләтле җәй» Игорь Смирнов, руководитель танцевального направления смены ARTS BILER FORUM (Иҗат/Творчество) Венера Галимова.

«Основная миссия форума «Сәләт» – создать среду для сохранения и развития татарского языка, – отметил Тимур Сулейманов. – Когда дети проникаются атмосферой «Сәләт», у них появляется интерес к татарскому языку. Они слушают песни сообщества, знакомятся с интересными людьми, начинают общаться между собой на татарском языке. На форуме у детей появляется мотивация изучать язык».

Нынешний год объявлен в республике Годом цифровизации. По словам министра, дети познакомятся с миром информационных технологий. В рамках форума запланированы профильные мастерские и образовательные площадки по изучению IT-сферы.

По словам Айгуль Габдрахмановой, особое внимание уделяется безопасности, эмоциональному и психологическому здоровью каждого участника.

«В организации форума задействованы МЧС, МВД и Роспотребнадзор. Мы подстраиваемся под все новые требования и правила для палаточных лагерей, – отметила спикер. – На территории форума созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, обучения и отдыха участников. В этом году возобновятся экскурсии, участники форума совместно с вожатыми смогут посетить исторические места Билярска».

Как рассказала Айгуль Габдрахманова, территория лагеря будет закрытой, посторонним лицам проход запрещен.

«ТТрадиционно, в сменах примут участие ученики разных возрастных категорий, которые имеют достижения в различных сферах, активисты районов, школ Республики Татарстан и регионов России, лидеры районных школьных клубов сообщества Сэлэт», – отметил руководитель центра «Сәләтле җәй» Игорь Смирнов.

«В рамках смены ARTS BILER FORUM (Иҗат/Творчество) будут организованы тематические лаборатории, в которых участники в коллаборации с наставниками подготовят и презентуют новые творческие проекты», – рассказала Венера Галимова. – Для ребят, не задействованных в лабораториях, будут проходить тематические мастер-классы». Нововведением этого года станет специальная образовательная программа для руководителей коллективов-участников смены.

На третьей смене SOFT SKILLS BILER FORUM (Социаль күнекмәләр/Социальные навыки) будет реализован проект «Асыл гаилә» – мероприятие, организованное для учеников школы Сәләт «Асылташ»

На форум в Билярск в этом году приедут заслуженная артистка Татарстана, финалистка конкурса «Голос» Эльмира Калимуллина, руководитель направления социально-значимых проектов VK Денис Петраков, обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» Нурбек Батулла, мастер спорта по художественной гимнастике Анастасия Фаттахова, заслуженный артист Татарстана, актер театра имени Г. Камала Ришат Ахмадуллин, креативный продюсер Валерия Ким, хореограф, участница шоу «Танцы» Анна Дельцова, заслуженная артистка Татарстана, режиссер – постановщик Арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык» Марина Ясельская, общественный деятель и блогер Алина Гималтдинова, режиссёр и сценарист Тимофей Шарагин и другие.

Каждый желающий, не выходя из дома, сможет окунуться в незабываемую атмосферу форума. Уникальный проект «Җанлы Сәләт» (SeletLive) позволит наблюдать за событиями, происходящими на территории Билярска, узнавать новости в онлайн-режиме. Трансляции будут вестись на официальных аккаунтах форума ВКонтакте и YouTube.

Форум «Сәләт» – один из титульных проектов Татарстана, знаковое событие, хорошо известное как на территории России, так и за пределами страны. Это платформа для обмена опытом и идеями в сфере образовательных и IT-технологий, для развития личностных и профессиональных качеств, для знакомства с наиболее актуальными мировыми научно-технологичными и социальными трендами.

Идея форума заключается в создании развивающей среды, объединяющей молодежь, увлеченной интеллектуальным творчеством, заинтересованной в духовном и культурном обогащении.

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