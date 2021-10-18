В Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс «Помни своих предков. Обычаи и традиции татарского народа»

В рамках объявленного в Татарстане «Года родных языков и народного единства», под эгидой lll Международного Форума Женщин в Санкт-Петербурге, в Библиотеке N°4 ЦБС В.О. на Гаванской состоялся мастер-класс «Помни своих предков. Обычаи и традиции татарского народа». Здесь собрались люди интересующиеся историей своей семьи. В читальном зале сидели активисты и читатели библиотеки.

Все пространство сразу разделилась на четыре информационные зоны: выставочная, атрибутивная, демонстрационная и творческая для проведения мастер-класса.

Ведущая мастер-класса Фирая Рашитова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак- Нева», рассказала о том, что такое «Шəҗəрə» – генеалогическое древо, как восстановление родословной в татарской семье и о традициях сохранения памяти рода в татарских семьях.

Уважаемый отец десятерых детей Мансур ага Абязов представил уникальное «Шəджəрə» предков и своей многодетной семьи.

Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Наталья Федорова пояснила участникам мастер-класса, как составление генеалогического древа и передача информации от предков влияет на жизнь человека. Она провела живой интерактивный опыт со зрителями в виде семейной схемы: ребенок, мать и отец, за плечами которых следует вся родословная.

Закончилась встреча составлением семейного древа на татарском и русском языках, а также национальной цветочной аппликации «Шəджəрə» в виде корней дерева, лона материнства, растущих от него ветвей, побегов и распустившихся листьев. Наглядным примером послужило бахсами признанной Ленинградской художницы Сании Бахтияровой и образцы экспонатов и мастер-класса Диляры Гымрановой — директора музея известного богослова Ризаеддина Фахреддина.

На встречу приехали Шайдулины Агдас и Сания из татарского общества «Ансар» Выборгского района Ленинградской области. Вот,что они пишут о своих впечатлениях:

«Нас всегда интересовала эта тема. Мы поехали, несмотря на дальнее расстояние. В формате живого интерактивного общения нас научили, как можно построить генеологическое древо, в процессе чего мы подключили онлайн своих двоюродных братьев и сестер и узнали больше имён родственников. Никогда не знали, что аксессуары татарской национальной одежды для женщин калфак, изю, хаситэ несут такой глубокий смысл оберега. Сотрудники библиотеки сумели создать творческую атмосферу доброты. Территорию общения построила хозяйка мастер-класса, она представила книги татарского просветителя Ризаеддина Фахреддина о семье и о воспитании в ней детей, изделия женского рукоделия на фоне картины «Татарский Сабантуй».

Предстоящий 2022 год пройдет под девизом «Год национальных культур». Достигнута договорённость между председателем СПб ОО татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фираёй Рашитовой и заведующей отделом развития и проектной деятельности ЦБС Василеостровского района Людмилой Кирилловой о проведении серии таких мастер-классов в библиотеках Василеостровского района.

Фирая Рашитова

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