В Санкт-Петербурге возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

8 мая на территории Пискаревского мемориального кладбища состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу “Мать-Родина”, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В церемонии возложения венков и цветов к могилам павших воинов Ленинградского фронта и жертв Великой Отечественной войны приняло участие Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и татарская общественность региона.

После возложения венка от Республики Татарстан к монументу Матери-Родины делегация Постоянного представительства Республики Татарстан возложила цветы к мемориальной плите, установленной Республикой Татарстан на Пискаревском кладбище, в память об уроженцах Татарстана, погибших в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. В 2001 году в комплексе была создана Аллея Памяти, где установлена и открыта мемориальная доска с надписью “Республика Татарстан. Вечная память землякам – защитникам блокадного Ленинграда” в память о татарстанцах, отдавших свои жизни при защите города на Неве.

Венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили члены городского правительства, депутаты Заксобрания Северной столицы, а также делегации Конституционного суда, Госдумы, правительства Ленинградской области и представители ветеранских организаций.

Почтить память погибших в годы войны пришли и тысячи петербуржцев.

После окончания торжественно-траурной церемонии на Пискаревском кладбище, сотрудники Постоянного представительства Республики Татарстан, также, возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю.

Пискаревское Мемориальное кладбище является одним из самых знаковых мест для всей России. Камни, земля, деревья, все, что окружает этот комплекс, воплотили собой те страшные 900 дней, которые обрушились на Ленинград.

Кладбище, основанное в 1939 году, стало местом массовых захоронений в годы войны. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, которые погибли от голода, холода, обстрелов и бомбежек, 70 тысяч солдат, которые защищали наш город, а также здесь находится 6 тысяч индивидуальных воинских могил.

Шамиль Шаяхметов