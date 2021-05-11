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Активисты местного отделения Конгресса татар Челябинской области провели встречу, посвященную Дню Победы

Активисты местного отделения Конгресса татар Челябинской области провели встречу, посвященную Дню Победы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.05.2021 0 2

“И туган тел, и матур тел…” – словами из стихотворения Габдуллы Тукая начали встречу представители местного отделения Конгресса татар Челябинской области. Также здесь принимала участие группа “Алифба” по изучению татарского языка.

Встреча состоялась на мемориале Славы г. Златоуста и была посвящена Дню Победы. Здесь возложили цветы и провели акцию  “Бессмертный полк”, где рассказали о подвигах наших дедов, сражавшихся на фронтах войны.

Участники группы “Алифба” читали стихи Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая на татарском языке. Руководитель Конгресса татар города  и библиотечного объединения “Китап” Центральной библиотеки Валя Загидуллина рассказала о жизни и творчестве великих поэтов.

Альбина Фатыхова и Милена Полякова исполнили песню “Эх, путь дорожка фронтовая”, а Давыд Камалов сыграл на гитаре мелодии военных песен. В этот день на вахту памяти пришли кадеты школы № 21.

В завершение встречи память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

Встреча завершилась минутой молчания – отдавая дань вечной памяти погибшим.

Валя Загидуллина

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