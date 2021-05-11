В Алтайском центре самбо прошел краевой Фестиваль национальной борьбы самбо и корэш

1 мая 2021 года в «Алтайском центре самбо» (г. Барнаул, ул. Воровского 110) прошел Алтайский краевой Фестиваль национальной борьбы самбо и корэш. Более 150 детей разных возрастов собрались в Барнауле померяться силами в отечественных национальных видах борьбы самбо и корэш и разыграли 31 комплектов наград.

Партнеры фестиваля: Спорткомитет города Барнаула, КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова», Алтайский КРОО физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо», «Федерация спортивной борьбы на поясах Алтайского края», РО «Федерация корэш России» по Алтайскому краю.

Участники – представители образовательных организаций Алтайского края – участники Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» городов Барнаул, Заринск, Белокуриха, Рубцовск, районных и сельских населенных пунктов, детско-юношеских школ городов Бийск, Барнаул, «Центра самбо» Алтайского края, краевой ДЮСШОР, детских клубов по месту жительства.

Главным судьей фестиваля был судья всероссийской категории, мсмк по самбо Владимир Жданов.

Президент фестиваля, председатель регионального отделения «Федерация корэш России» по Алтайскому краю Сергей Мустафин:

«Самбо, корэш являются неотъемлемой частью национальной культуры, в которую входят и рациональные методики, и техники борьбы, и история побед нашего Отечества. Наши национальные виды единоборств неотделимы от истории и традиций русского, татарского, башкирского и др. народов нашего многонационального Отечества. Это та ценность, которую мы обязаны сообща сберечь и передавать из поколения в поколение.

В течение многих лет в России, как и во всем мире, наблюдается массовое снижение физической активности детей. Обусловленная влиянием научно-технического прогресса гиподинамия приводит к ухудшению состояния здоровья детей, повышенному травматизму и, как следствие, низкому уровню физической работоспособности. Эта негативная тенденция ставит вопрос о новых подходах к физическому воспитанию детей, необходимости уделять внимание традиционным культурным и нравственным ценностям при подготовке сегодняшних школьников к мирному созиданию и защите Родины».

Координатор регионального проекта «Самбо в школы Алтайского края», декан факультета воспитания и социализации КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова» Е.В. Лопуга:

«Концепция Фестиваля проста и построена на идее популяризации национальных видов единоборств за счет выделения простейших, наиболее эффективных, зрелищных приемов, доступных по исполнению начинающим спортсменам. Использование этого арсенала вовлекает детей в занятия спортом, сохраняет зрелищность и позволяет начинающим спортсменам быстрее приступить к соревновательной практике. Но самое главное – Фестиваль проводится не ради развлечения, его главная задача – воспитательная! В этом году мероприятие посвящено 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Название фестиваля «Возвращение к истокам» символично. Мы и наши дети должны постоянно помнить о нашей истории, традициях, культуре, истоках наших великих побед, высокого морального духа отечественных воинов-победителей».

Бескомпромиссные схватки шли в две смены: дети 2011-2013 гр. выясняли между собой с 10 до 12 30, кто из них лучший борец в борьбе на поясах, после обеда в поединки вступили девочки всех возрастов, мальчики 2009-2010, 2007-2008 гр.

Особенно отличились борцы Центра самбо Алтайского края, г. Барнаул (тренер Хоружев Александр), краевой ДЮСШОР, г. Барнаул (тренер Мелехов Роман), военно – спортивного клуба «Вега-Кристалл», г. Барнаул, дети бывшей секции проекта «Самбо в школу» МАОУ СОШ №134 (тренер Мустафин Сергей), команда Тальменского отделения военно – спортивного клуба «Вега –Кристалл» (тренер Авилов Владимир), МБОУ СОШ № 3 г. Заринска (тренер Казанцев Алексей),. МБОУ гимназия №3, города Рубцовск (тренер Бердюгин Сергей), МБОУ СОШ им Ногайцева, Красногорского района (тренер Безгин Александр), МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа им. М.Т. Калашникова (тренер Гладышев Сергей), краевой федерации спортивной борьбы на поясах г. Бийск (тренеры: Сапожников Игорь, Каманин Александр), МБОУ «БСОШ №1» г. Белокуриха (тренер Жаркова Елена).

Организаторы предусмотрели и культурную программу перед награждением, студенты Алтайского государственного музыкального колледжа (преподаватель, заслуженный работник культуры РФ Ф.П Пьянова.) красиво, душевно спели патриотические песни «Катюша», «Страна Певучая». Дети слушали старые песни с замиранием души. Музыкант – исполнитель И.Е., Бабаушкин лауреат международных конкурсов, руководитель музыкального ансамбля «Час по часу» сыграл вместе с дочерью ряд музыкальных композиций на русских народных инструментах. Чем вызвал шквал оваций.

Тальменское отделение ВСК «Вега – Кристалл» показали еще одну версию борьбы на поясах – казачью: ««На ломка», далее была продемонстрирована военно – спортивная подготовка юного десантника, с чередой кульбитов, приемов, нырков и уклонений, защит от ножа, пистолета.

В заключении координатор образовательного проекта «Самбо в школу», декан факультета воспитания и социализации КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова» Е.В. Лопуга и президент Фестиваля, председатель РО «Федерация корэш России» по Алтайскому краю С.М. Мустафин вручили медали, грамоты победителям, ценные призы судьям, представителям команд.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)