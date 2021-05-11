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В Комнате Национального быта татарской автономии г. Новокузнецка прошел мастер-класс по изготовлению мусульманских тасбих (четок)

В Комнате Национального быта татарской автономии г. Новокузнецка прошел мастер-класс по изготовлению мусульманских тасбих (четок)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.05.2021 0 3

Тасбих – это вереница из бусин, используемая мусульманами для подсчета количества произнесенных зикров или формул поминания Аллаха, как после обязательного пятикратного намаза, так и в любое свободное для поклонения время. Также это слово означает саму форму поминания Всевышнего в исламе, которая представляет собой повторение коротких молитвенных формул восхваления Аллаха.

7 мая в Комнате Национального быта татарской автономии г. Новокузнецка прошел мастер-класс по изготовлению мусульманских тасбих (четок) из финиковых косточек. Мероприятие провела руководитель коллектива “Нур” Гальсина Гайнутдинова.

Для создания четок предварительно были заготовлены, вымоченные в воде более недели, финиковые косточки. Отверстия в косточках просверлили тонким сверлом. Понадобились также промежуточные бусинки; плотные нитки с иголкой и другие материалы для рукоделия.

В мастер-классе приняли участие все желающие и каждый изготовил свое уникальное изделие.

 

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