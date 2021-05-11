В Центральной мечети Бугульмы были подведены итоги примечетских курсов татарского языка

В 26-й день месяца Рамадан в Центральной мечети г. Бугульма были подведены итоги курсов татарского языка, прошедших в 2020-2021 г.г.

Преподаватели татарского языка провели с учащимися открытый урок в игровой форме по материалам пройденного курса. Учащиеся разделились на две команды и проверили свои знания по татарскому языку. Все учащиеся остались довольны результатами игры.

В завершении урока имам-мухтасиб г.Бугульма и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов поздравил учащихся с успешным окончанием курсов и вручил им сертификаты, а также отметил преподавателей курсов благодарственными письмами.

Мероприятие завершилось ифтаром.

dumrt.ru