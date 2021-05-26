В Саратовской области обсудили подготовку к празднованию 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии

22 мая 2021 года прошла очередная межрегиональная онлайн-конференция, посвященная подготовке к празднованию 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Ее участниками стали религиозные и общественные деятели, ученые из Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Астраханской и Саратовской областей.

Участники онлайн-конференции сошлись во мнении, что необходимо отметить предстоящий юбилей достойно. Для этого сейчас формируются региональные оргкомитеты с целью планирования и проведения на местах различных мероприятий (научно-практические конференции, культурно-просветительские встречи и лекции, спортивные турниры, выставки, экскурсии по историческим местам и др.).

Обмениваясь мнениями по ряду предложений, участники онлайн-конференции подчеркнули, что необходимо больше привлекать молодежь к участию в мероприятиях, посвященных 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

В завершении межрегиональной онлайн-конференции ее участники решили обратиться к председателю ДУМ РФ муфтию шейху Равилю Гайнутдину со своими идеями по празднованию знакового юбилея, встретиться с ним и после этого приступить к активной реализации намеченного в российских регионах.

Напомним, в 2022 году будет отмечаться 1100-летие официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. По григорианскому летоисчислению это произошло в 922 году на территории современной России.

dumrf.ru