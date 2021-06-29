В селе Камышлы Самарской области прошел традиционный татарский национальный праздник “Сабантуй-2021″

В этом году Сабантуй был посвящен 170-летию Самарской губернии и 30-летию Камышлинского района. Участие в празднике принял глава района Рафаэль Багаутдинов.

Рафаэль Камилович тепло и сердечно поздравил всех с замечательным праздником. «Я очень рад видеть счастливые, улыбающиеся лица земляков. Рад приветствовать гостей, которые приехали на праздник, являющийся на нашей камышлинской многонациональной земле ярким свидетельством бережного отношения к истории, к культуре народов, живущих в мире и дружбе, — обратился глава района к собравшимся. — Сабантуй тесно связан с трудом. Сегодня мы славим наших сельчан: земледельцев, хлеборобов, животноводов, работников других отраслей экономики. Благодаря слаженной работе, сельхозпредприятия успешно провели весеннюю полевую кампанию, заложили хорошую основу урожая 2021 года. Искренне благодарю всех сельчан за огромный труд и неустанную заботу о своей земле. Пусть праздник плуга зарядит вас энтузиазмом на новые трудовые подвиги!

Позвольте мне от имени всех жителей района выразить искреннюю благодарность губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, правительству области за помощь и поддержку, оказываемую работникам села, за успешную реализацию программ на территории района. Искреннюю признательность за содействие и совместную работу в интересах повышения качества жизни жителей нашего района, за чуткость, постоянное внимание и поддержку, за добрые дела адресовать народным избранникам — депутату государственной думы Виктору Алексеевичу Казакову и депутату Самарской губернской думы Владимиру Анатольевичу Субботину.

Главное богатство района — это, конечно же, его люди. В укреплении всех сфер жизнедеятельности района, а также исторических, культурных основ и традиций, несомненно, заслуга наших дорогих земляков, которые своим трудом, достижениями во всех сферах деятельности восславили наш край. Я благодарен вам за всестороннюю поддержку!

Самые тёплые слова благодарности я хочу сказать нашим уважаемым ветеранам войны и труда, труженикам тыла. Ведь юбилей района и нашей губернии — и ваш юбилей. Вы поднимали район после войны, внесли огромный вклад в развитие экономики, социальной сферы района.

Издавна к приходу гостей было принято убирать и украшать избу. Соблюдая традиции предков, и мы готовились к нашему празднику. Во всех сельских поселениях велась активная работа по организации и проведению экологических субботников по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, очистке родников и берегов рек, посадке зеленых насаждений.

Испокон веков сложилось, что подарки на сабантуй собирались всем миром. Отрадно, что традиция эта жива и по сей день. Огромную помощь в подготовке и проведении Сабантуя оказали организации, предприятия района, предприниматели, наши земляки и гости праздника. От имени жителей района выражаю всем искреннюю признательность за щедрость души и любовь к родному району, его главному богатству — людям. Ведь любые успехи и достижения района складываются из повседневного труда простых граждан. И сегодня многие из них будут достойно отмечены за свой самоотверженный труд, в том числе за счет наших уважаемых спонсоров.

Пусть же нынешний Сабантуй подарит всем нам самые положительные эмоции и придаст новые силы для творчества и созидательного труда! Пусть он войдёт в каждый дом хорошим настроением, добрыми вестями и событиями, послужит новым импульсом для профессиональных успехов! Крепкого вам здоровья, жизненного оптимизма, всех земных благ!»

Участников праздника приветствовали почетные гости: советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов, депутат Государственной Думы Виктор Казаков, депутат губернской думы Владимир Субботин и гости из республики Татарстан. Все они пожелали камышлинцам здоровья, благополучия, отметив, что в районе проживают славные, трудолюбивые люди, истинные патриоты своей земли, преданные мастера своего дела.

От имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева гостей Сабантуя поприветствовал руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров и вручил благодарственные письма.

Надо отметить, стараниями организаторов праздника здесь было все — задорные песни и танцы, топот копыт, состязания в силе и ловкости, национальная борьба, как традиционный атрибут сабантуя, чествование батыров весеннеполевых работ, передовиков производства, работа презентационных площадок сельских поселений «Национальные кухни района», торговых точек и специальная детская программа, и, конечно же, гостеприимство и радушие. В спортивных соревнованиях определились свои призеры и победители, которым были вручены достойные подарки. Обладателем звания «Абсолютный батыр районного сельского Сабантуя» стал житель села Камышла Ильнар Тухбатшин. Он получил главный приз — барана.

Вечером отправной точкой стала центральная площадь перед районным Домом культуры. Здесь прошла дискотека, приуроченная ко Дню молодежи.

samtatnews.ru