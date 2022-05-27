В селе Нижние Яки Мамадышского района открылась новая мечеть

Сегодня, в 26-й день месяца шавваля (27 мая), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин находится с рабочим визитом в Мамадышском районе. Здесь состоялось долгожданное событие в жизни мусульман района: торжественно открылась мечеть «Макъсут» в селе Нижние Яки. Радостное событие вокруг себя собрало многочисленных гостей, в том числе имамов, имам-мухтасибов Рыбно-Слободского, Кукморского, Елабужского, Менделеевского, Актанышского районов, уважаемых спонсоров, жителей близлежащих сел.

Новая мечеть построена рядом с мечетью 1996 года. Строительство началось летом 2017 года с одобрения главы района Анатолия Иванова и велось стараниями уроженца этой деревни Рифата Максутовича Махмутова, ныне работающего начальником Мамадышского хлебоприемного пункта. Решением сельчан мечеть именем названа именем его отца. Мечеть открыла свои двери весной этого года. В течение месяца Рамадан здесь проводились таравих намазы и ифтары.

Мечеть со всеми удобствами построена из кирпича с применением газобетонных блоков. На балконе специально для женщин оборудовано место для чтения намазов, в подвальной части расположились комнаты для омовения для мужчин и женщин, читальный зал, комната для проведения меджлисов, библиотека. Мечеть рассчитана на 250 человек. Рядом оборудована детская и спортивная площадка.

В церемонии открытия мечети «Макъсут» приняли участие многочисленные гости: муфтий Камиль хазрат Самигуллин, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов, глава администрации Мамадышского района Анатолий Иванов, казый северо-восточного региона Татарстана Руслан хазрат Муртазин, имам-мухтасиб Мамадышского района Ильхам хазрат Миннегалиев, имамы сел.

Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил участников строительства мечети «Макъсут» и наградил главного спонсора строительства мечети Рифата Махмутова, имама мечети Накипа Сагирова, строителя Ильдара Ганиева благодарственными письмами. Также от имени главы администрации района были вручены благодарственные письма тем, кто содействовал строительству мечети.

Сегодня в Мамадышском мухтасибате насчитывается 61 мечеть. В настоящее время ведется строительство мечетей в селах Сотово, Зеленая гора, Средний Шандер, планируется перенести деревянную мечеть села Нижние Яки в село Суелга.

dumrt.ru