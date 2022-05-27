Юбилейный фестиваль «Наше время — безнен заман» соберет до 1,4 тыс. молодых специалистов

Сегодня в молодежном центре «Волга» стартовал IV слет творческой рабочей молодежи Татарстана. В течение трех дней их ждут деловые игры, культурные программы и круглые столы. Наставниками на это время для них станут обладатели Гран-при фестиваля «Наше время — безнен заман» за все девять лет его существования. В этом году мероприятие состоится в юбилейный, десятый раз и соберет порядка 1,4 тыс. молодых людей с более чем 300 предприятий республики. Об этом на церемонии открытия слета сообщил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

«Я думаю, что в этом году в фестивале поучаствуют не менее 1,4 тыс. человек. Фестиваль растет, и это здорово. С этого года мы решили немного изменить регламент. Теперь до 50% команды может состоять из людей до 45 лет, тогда как раньше было разрешено только 25%», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что участие абсолютно бесплатное. По словам Туманова, существование такого фестиваля доказывает, что в Татарстане во главе угла лежит счастье человека труда, и для этого в республике создаются все условия.

Генеральный продюсер напомнил, что все работы молодых людей на фестивале автоматически становятся нематериальным наследием ЮНЕСКО, под патронажем которой он проходит.

На слет в 2022 году приехали как новички, так и те, кто посещает его уже много лет. Одним из «старожилов» стала капитан команды ГБУ «Безопасность дорожного движения» Евгения Насибуллина. Она рассказала, что как и все наставники, хочет не только поделиться опытом участия в фестивале «Наше время — безнен заман», но и сама поучиться у спикеров, которые выступят на мероприятии.

«На самом деле „Наше время — безнен заман“ — это не просто фестиваль. Это жизнь, семья, дружба, эмоции, люди. Вы думаете, что „Безнен заман“ на сценах или в залах? Нет, он у нас дома, когда мы собираемся, общаемся, дружим», — поделилась Насибуллина.

Гала-концерт фестиваля «Наше время — безнен заман» состоится 30 августа в КРК «Пирамида».

tatar-inform.ru