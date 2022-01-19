В Сызрани в честь 1100-летия принятия ислама откроют Соборную мечеть

В Сызрани продолжается строительство Соборной мечети. Мусульмане планируют, что первые службы в мечети начнутся осенью 2022 года. Как рассказал имам мусульманской религиозной организации «Сызранская Соборная мечеть» Илгизар Сагдеев, половина крыши соборной мечети уже собрана.

На кровельных работах трудится бригада мастеров из Челябинской области. Строители полагают, что в середине февраля работы на крыше мечети должны быть закончены.

В конце января запланировано собрание аксакалов, где будет определен порядок празднования в городе 1100-летия принятия ислама предками татар. К этому событию предварительно запланировано и открытие Соборной мечети.

Строительство соборной мечети Сызрани началось в ноябре 2014 года. Стройка ведется на «народные» средства – пожертвования мусульман и помощь спонсоров. Сызранская соборная мечеть напоминает знаменитую казанскую мечеть Кул-Шариф. По проекту новая соборная мечеть на 500 прихожан будет с двумя 28-метровыми минаретами, большим куполом и четырьмя мини-минаретами. Всю композицию будут венчать семь полумесяцев.

islamnews.ru