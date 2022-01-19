Мудрость ветеранов – энергия молодых

В последние годы в г. Пензе и Пензенской области активизировалось краеведческое движение татарских краеведов. В этом большая роль ученых-регионоведов, учителей, работников культуры и опытных краеведов, которые ведут эту работу совместно с вузами, школами, библиотеками и музеями г. Пензы и Пензенской области при активной поддержке Национально-культурной автономии татар Пензенской области (руководитель – Ж.З. Туктаров). Проводятся историко-краеведческие конференции, конкурсы и форумы среди учителей и учащихся школ и гимназий, издаются краеведческие книги по истории татарских сел и деревень, о жизни и деятельности знаменитых земляков-татар…

Кроме этого краеведы Пензенской области активно участвуют во всех всероссийских форумах татарских краеведов, проводимых в Казани, Уфе, Томске, Омской и Свердловской областях, г. Пензе, Йошкар-Оле, Ижевске, с. Муслюмово (РТ) и др. Также представители Пензенской области участвовали в I-м Всероссийском конкурсе на «Лучший (негосударственный) сельский краеведческий музей», итоги которого были подведены в декабре 2021 года.

Так в номинации «Тематический музей» I место заняла краевед-исследователь из с. Залесное Каменского района Пензенской области Галия Ибрагимовна Тенишева, автор проекта «Мирас – наследие татар Каменского района Пензенской области» II место в номинации «Музей – мемориал» заняла краевед-исследователь, учитель истории средней общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района Ряшида Хамзаевна Абдуллина, автор проекта «Память о прошлом – забота о будущем». II место в номинации «Краеведческий музей в сельской школе» заняли учащиеся школы с. Большой Труев Хусаинова Наиля Наилевна и учитель татарского языка и литературы СОШ с. Большой Труев Кузнецкого района Пензенской области Сайфуллина Рашида Саитовна – авторы проекта «Музей и мы». Победители и призеры будут награждены Дипломами Оргкомитета и ценными подарками.

В апреле 2021 года в г. Пенза Национально-культурная автономия Пензенской области и Исполком Всемирного конгресса татар при поддержке Правительства области успешно и на высоком уровне провели Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную памяти и 100-летию со дня рождения уроженца Пензенской земли, известного советского и российского ученого-тюрколога, языковеда и востоковеда, организатора отечественной тюркологической науки, член-корреспондента АН СССР, члена многих зарубежных академий и научных центров, заслуженного деятеля науки РТ, доктора филологических наук, профессора Э.Р. Тенишева.

За последние годы, благодаря трудам пензенских краеведов-исследователей Фатиха Зюзина и Рашида Алюшева, при поддержке спонсоров и коллег, были подготовлены серия краеведческих книг по истории сел Пензенской земли. К настоящему времени изданы 3 тома семитомной книги «История татар Пензенского края», на днях к вниманию читателей будет представлен IV том.

По итогам I городского конкурса учащихся, который прошел в г. Пензе осенью 2021 года недавно издан Сборник материалов «Люблю тебя, мой край родной» – «Яратам сине минем туган ягым» (Пенза 2021), 137 с., 13,02 п.л.)

Настоящий сборник включает материалы I Городского конкурса учащихся историко-краеведческого движения, посвященные историко-культурному и духовному наследию татар Пензенской области. Результаты, публикуемых исследований представляют интерес для всех, занимающихся научной и краеведческой проблематикой татар Пензенского края.

Сборник издан при Грантовой поддержке Администрации г. Пенза. Конкурс был проведен при информационной и организационной поддержке Министерства образования Пензенской области и Управления образования г. Пенза. В составе жюри конкурса и редсовета сборника краевед-исследователь, заместитель Председателя ТНКА Пензенской области Р.Х. Алюшев, заместитель директора СОШ №74 г. Пензы С.Р. Байбулатова, ректор Института Регионального развития Пензенской области, д.и.н., профессор Г.Н. Белорыбкин, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов РТ, заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов, профессор Пензенского государственного университета, доктор педагогических наук П.А. Гагаев, начальник Управления Пензенского государственного университета, заместитель председателя ТНКА Пензенской области, доцент В.Ф. Мухаметджанова, учитель истории и обществознания, заместитель Председателя ТНКА Пензенской области, координатор комиссии организационно-методической поддержки образовательного процесса ТНКА Пензенской области Г.Х. Самочкина, председатель ТНКА Пензенской области, депутат Пензенской городской Думы Ж.З. Туктаров и др. Сборник открывает со вступительными обращениями председателя РОО ТНКА Пензенской области, депутата Пензенской городской Думы Ж.З. Туктарова. Сборник состоит из 6 разделов по основным номинациям.

В разделе «История моей семье» опубликованы статьи 16 авторов, посвященные жизни и деятельности выдающихся земляков – родных, близких, предков, участников конкурса. Раздел «Я горжусь тобой, моя земля!» (всего 5 статей) также посвящен героическому труду учителей, тружеников села, врачей и ратному подвигу земляков – участников войны в Афганистане.

В разделе «Мой знаменитый земляк» (13 статей) помещены статьи о жизни и деятельности выдающихся людей Пензенского края – писателей, путешественников, героев войны и политических деятелей.

В следующем разделе «Культурное наследие – исторические промыслы моего города» читатель может прочитать 6 статей, посвященные традициям и современности земляков, развитию художественного стеклоделия в Пензенском крае, музейному делу и др.

В разделе «Этнография – национальные традиционные обычаи города, села и деревни» даны интересные этнокультурные материалы четырех авторов.

В разделе «Литературное краеведение – стихотворения, рассказы, сказки Пензенской области публикуются произведения молодых краеведов на татарском и русском языках.

В последнем разделе «Творческая работа «Мой идеальный город будущего» помещены картины пензенских школьников Айнура Байбекова, Ильхама Бахтеева и Амины Тинчуриной.

Проведение конкурса учащихся – молодых краеведов и издания настоящего сборника материала является первым, важным и успешным проектом и опытом в деле развития татарского краеведения в Пензенском крае. И это опыт эффективный ответ тем пессимистам, которые говорят, что краеведением занимаются в основном пенсионеры. Нет, краеведение дело молодых и ветеранов. Пусть станет нашим девизом следующие слова: «Основа татарского краеведения – мудрость ветеранов и энергия молодых!».

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар,

заслеженный деятель науки РТ

А.А. Бурханов