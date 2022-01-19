Старт конкурса “Новая татарская пьеса-2022”

Министерство культуры Республики Татарстан, Союз театральных деятелей Республики Татарстан и Татарский государственный Академический театр имени Г.Камала объявляют очередной конкурс в области драматургии на премию «Новая татарская пьеса – 2022».

Авторы имеют право представить на конкурс пьесы, не поставленные на сцене, не опубликованные в печати, а также не принимавшие участие в прошедших конкурсах «Новая татарская пьеса».

Конкурс закрытый; тексты пьес, набранные на компьютере, присылаются в 2-х экземплярах (обязательно приложить электронный вариант) и обозначаются псевдонимом автора, данные об авторах присылаются в отдельном заклеенном конверте (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес и телефон, краткая творческая биография).

В случаях невыполнения условий конкурса, т.е. если не указан автор произведения, или сведения об авторе не соответствуют действительности, пьеса может быть снята с конкурса решением жюри даже после подведения итогов.

Пьесы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

Работы на конкурс принимаются до 1 октября 2022 года.

Тексты необходимо присылать по адресу: 420021, Казань, ул. Татарстан, дом 1, Татарский государственный Академический театр имени Г. Камала, конкурс «Новая татарская пьеса-2022».

Авторы трех пьес-победителей награждаются денежными премиями. Кроме этого, Министерство культуры Республики Татарстан учреждает специальную премию.

В зависимости от качества произведений, принятых на конкурс, жюри может не присуждать первую, или одну из следующих премий, также может принять решение о признании конкурса не состоявшимся.

Справки о конкурсе можно получить по телефону 8 (843) 293-52-50 или по электронной почте [email protected]

Конкурс проводится в 2 этапа:

– На 1 этапе (до 1 ноября 2022 года) члены жюри читают все пьесы, присланные на конкурс, и составляют шорт-лист из пьес, которые будут допущены ко 2 этапу. Шорт-лист публикуется в средствах массовой информации и интернет-сайте www.kamalteatr.ru.

– На 2 этапе жюри определяет пьесы, победившие на конкурсе, имена их авторов объявляются 22 декабря 2022 года.

Пьесы-победители будут опубликованы на правах рукописи в специальном сборнике, а также будут предложены театрам для постановки.

kamalteatr.ru