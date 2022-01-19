За время своего существования Общество татарской культуры «Чулпан» реализовало более тридцати проектов

В минувший вторник состоялась встреча курсантов Беломорско-онежского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» с руководителем Карельского регионального общественного объединения «Объединение татарской культуры «Чулпан» Фадеевой Фаридой Михайловной; представителем от Управления по общественным связям Аппарата Администрации Петрозаводского городского округа в лице Ищаулова Леонида Алексеевича, и депутатом Петрозаводского городского совета Ершовым Александром Викторовичем.

Основная тема мероприятия была посвящена сохранению и популяризации краеведческой культуры и истории Карелии, анонсом будущих проектов в рамках «Объединения татарской культуры «Чулпан», а также межнациональному сотрудничеству Республики Карелия и Республики Татарстан.

«За время нашего существования мы реализовали более тридцати проектов, направленных на укрепление межнациональных связей, формирование культуры мира в республике», – рассказала Фарида Михайловна курсантам. – «Между Карелией и Татарстаном сложились добрые и тесные отношения. У наших республик есть Соглашение о сотрудничестве, благодаря которому, например, на карельской земле выступали артисты из Татарстана в рамках праздника Сабантуй, существует взаимообмен спортивными командами на соревнованиях, карельские врачи могут проходить стажировку в лучших татарских клиниках и многое другое».

Анонсируя проект «Г.Р. Державин в Карелии: личность, дела, творчество» Фарида Михайловна предоставила возможность студентам проверить свои знания по биографии Гаврила Романовича Державина. Курсанты, проявляя смекалку и интуицию отвечали на вопросы. Наиболее активных студентов наградили памятными подарками.

Представитель от Управления по общественным связям аппарата Администрации петрозаводского городского округа, практикант 4-го курса направления политологии Петрозаводского государственного университета Ищаулов Леонид Алексеевич выступил с обзором на проект «Известные имена в краю карельских рун», инициированным «Объединением татарской культуры «Чулпан» в рамках программы Аппарата Администрации Петрозаводского городского округа: «Содействию развития институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа 2019-2021», направленный на содействие формированию краеведческой культуры.

Леонид Алексеевич отметил важность подобных проектов, позволяющих активно популяризировать историю и культуру Республики Карелия, а также необходимость сотрудничества с национальными общественными объединениями, ориентированными на реализацию программ, целью которых является развитие межнациональных и межкультурных диалогов не только в рамках одного округа, но и региона (Республики Карелия) в целом.

Почетным гостем мероприятия стал Депутат городского Петрозаводского совета Ершов Александр Викторович. В своем кратком выступлении Александр Викторович рассказал о воспоминаниях, прошедших в стенах речного училища в качестве преподавателя истории, а также выразил отношение в адрес национально-культурных обществ: «Мы поддерживаем и будем поддерживать усилия карельских национально-культурных обществ, таких как «Чулпан». Они делают хорошее, очень нужное и доброе дело!».

Леонид Ищаулов