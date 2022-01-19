tatruen
Главная / Новости / За время своего существования Общество татарской культуры «Чулпан» реализовало более тридцати проектов
За время своего существования Общество татарской культуры «Чулпан» реализовало более тридцати проектов

За время своего существования Общество татарской культуры «Чулпан» реализовало более тридцати проектов

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 19.01.2022 0 4

В минувший вторник состоялась встреча курсантов Беломорско-онежского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» с руководителем Карельского регионального общественного объединения «Объединение татарской культуры «Чулпан» Фадеевой Фаридой Михайловной; представителем от Управления по общественным связям Аппарата Администрации Петрозаводского городского округа в лице Ищаулова Леонида Алексеевича, и депутатом Петрозаводского городского совета Ершовым Александром Викторовичем.

Основная тема мероприятия была посвящена сохранению и популяризации краеведческой культуры и истории Карелии, анонсом будущих проектов в рамках «Объединения татарской культуры «Чулпан», а также межнациональному сотрудничеству Республики Карелия и Республики Татарстан.

«За время нашего существования мы реализовали более тридцати проектов, направленных на укрепление межнациональных связей, формирование культуры мира в республике», – рассказала Фарида Михайловна курсантам. – «Между Карелией и Татарстаном сложились добрые и тесные отношения. У наших республик есть Соглашение о сотрудничестве, благодаря которому, например, на карельской земле выступали артисты из Татарстана в рамках праздника Сабантуй, существует взаимообмен спортивными командами на соревнованиях, карельские врачи могут проходить стажировку в лучших татарских клиниках и многое другое».

Анонсируя проект «Г.Р. Державин в Карелии: личность, дела, творчество» Фарида Михайловна предоставила возможность студентам проверить свои знания по биографии Гаврила Романовича Державина. Курсанты, проявляя смекалку и интуицию отвечали на вопросы. Наиболее активных студентов наградили памятными подарками.

Представитель от Управления по общественным связям аппарата Администрации петрозаводского городского округа, практикант 4-го курса направления политологии Петрозаводского государственного университета Ищаулов Леонид Алексеевич выступил с обзором на проект «Известные имена в краю карельских рун», инициированным «Объединением татарской культуры «Чулпан» в рамках программы Аппарата Администрации Петрозаводского городского округа: «Содействию развития институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа 2019-2021», направленный на содействие формированию краеведческой культуры.

Леонид Алексеевич отметил важность подобных проектов, позволяющих активно популяризировать историю и культуру Республики Карелия, а также необходимость сотрудничества с национальными общественными объединениями, ориентированными на реализацию программ, целью которых является развитие межнациональных и межкультурных диалогов не только в рамках одного округа, но и региона (Республики Карелия) в целом.

Почетным гостем мероприятия стал Депутат городского Петрозаводского совета Ершов Александр Викторович. В своем кратком выступлении Александр Викторович рассказал о воспоминаниях, прошедших в стенах речного училища в качестве преподавателя истории, а также выразил отношение в адрес национально-культурных обществ: «Мы поддерживаем и будем поддерживать усилия карельских национально-культурных обществ, таких как «Чулпан». Они делают хорошее, очень нужное и доброе дело!».

Леонид Ищаулов 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.