В Татарском культурном центре Екатеринбурга прошел ифтар

На площадке Татарского культурного центра г. Екатеринбурга прошел коллективный ифтар, который объединил более 40 деятелей татарской культуры города и области. На мероприятии присутствовали руководители и активисты нескольких татарских общественных организаций, таких как Национально-культурная автономия татар Свердловской области (НКАТ СО), НКАТ г. Екатеринбурга, Свердловская региональная татарская молодежная общественная организация «Яшен», Центр татарской и башкирской культуры «Мирас» и организация «Хазина».

Перед тем как приступить к вечерней трапезе по окончании дневного поста, гости торжества имели возможность окунуться в культурную и духовно-просветительскую программу.

Мероприятие открыл председатель Духовного управления мусульман Свердловской области, председатель НКАТ СО Артур Мухутдинов. Он поприветствовав присутствующих от себя лично и от имени лидера российских мусульман, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина, поздравил всех со Священным Рамаданом.

Со словами приветствия и наставления к гостям обратились также почетные гости ифтара – аксакалы и руководители татарских общественных организаций.

Экранизированный ролик, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, стал продолжением праздничного вечера. В фильме были показаны мероприятия, посвященные этому событию, которые пройдут в России в юбилейный год.

Руководитель СРТМОО «Яшен» Ринат Каштанов провел презентацию о деятельности татарской молодежи в регионе, а также о проектах, реализуемых организацией на базе ТКЦ.

Кульминацией вечера стало торжественное награждение почетными дипломами, специально разработанными ДУМ СО (Уральский Мухтасибат) в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, – Артур Мухутдинов лично вручил памятные награды наиболее активным участникам общественной жизни татар региона.

По окончании мероприятия гости единодушно отметили, что такие события, как ифтары, несомненно, объединяют мусульман, и поблагодарили организаторов праздника за возможность пообщаться, встретиться друг с другом и поздравить лично со Священным месяцем Рамадан.

«Получился настоящий праздник, – рассказал один из организаторов ифтара в ТКЦ Ринат Каштанов, – прозвучало столько теплых и искренних слов пожеланий и благодарностей, что было ощущение семейного торжества, – совершенно незнакомые люди общались под конец вечера как старые приятели. Хочу выразить благодарность всем, кто принял приглашение на мероприятие, и надеюсь, что общение будет продолжаться и впредь в таком же положительном русле».

Татары Екатеринбурга