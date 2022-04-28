В петрозаводском лицее презентовали новое музейное пространство и прошла краеведческая конференция

Проект, посвященный деятельности Г.Р. Державина, был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

12 апреля в Петрозаводске прошла краеведческая конференция на тему «Гавриил Романович Державин: личность, дела, эпоха». Мероприятие было организовано в стенах лицея, названного в честь выдающегося государственного деятеля и поэта.

Конференция стала частью проекта, инициатором которого выступило Карельское региональное общество татарской культуры «Чулпан». Идея была поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

В рамках встречи руководитель общества Фарида Фадеева рассказала о работе над просветительским проектом, призванном сохранить память о Державине и его роли в истории Петрозаводска. Благодаря гранту, полученному на эти цели, в лицее появилось новое музейное пространство. Две тематические выставки (стационарная и передвижная), интерактивный сенсорный киоск и наглядные материалы станут дополнительным образовательным ресурсом. Воспользоваться им смогут все, кто занимается исследованием Державина.

К участникам мероприятия обратилась начальник управления общественных связей Администрации Петрозаводска Жанна Малеева. От имени Главы города она поблагодарила творческую команду за сотрудничество, отметив, что такие проекты воспитывают у школьников стремление изучать историю родного края.

С докладами по теме конференции, подготовленными на основе документальных материалов, выступили также главный библиотекарь Национальной библиотеки Карелии Лариса Феклистова и главный архивист научно-справочного аппарата Национального архива республики Мадина Каюмова.

Для школьников провели экскурсию по музейным пространствам Державинского лицея.

Администрация Петрозаводского городского округа