24 апреля в Калининграде почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая. 26 апреля – 136 лет со дня рождения просветителя и выдающегося деятеля татарской литературы, внесшего весомый вклад в отечественную и мировую культуру.

Ведущая литературной программы Салима Ягудина рассказала краткую историю жизненного и творческого пути прославленного поэта, о его богатейшем наследии.

Наиля Залетдинова прочитала выдержки из книги воспоминаний Г. Тукая. В своем выступлении, она подчеркнула, что несмотря на короткую жизнь, Габдулла Тукай внес огромный вклад в татарскую литературу и культуру.

Представительница библиотеки им. космонавта Леонова А.И. Мина Иосьевна напомнила, что стало доброй традицией проводить праздник родного языка. Именно Тукай является основоположником современного татарского литературного языка. «Его стихи и книги продолжают жить по всему миру. В эти дни мероприятия проходят во всех российских регионах и зарубежных странах.

Прозвучали стихи Габдуллы Тукая в исполнении Равии Мустаевой, Рустама Ялалова, Амира Хайруллина.

Песню “Туган тел” участники мероприятия спели все вмести.