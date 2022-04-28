tatruen
Главная / Новости / В Узбекистане прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Тукаю
В Узбекистане прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Тукаю

В Узбекистане прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Тукаю

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 28.04.2022 0

27 апреля 2022 года Татарский национальный культурный центр Ферганской области Республики Узбекистан провел музыкально-поэтический вечер.

Мероприятие прошло  в Ферганском государственном Университете и было посвящено дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

В концерте прозвучали стихи поэта на русских и татарских языках. Студентам был продемонстрирован фильм о жизни и творчестве поэта.  С различными музыкальными номерами выступил ансамбль “Күбәләгем”.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.