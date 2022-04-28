В Узбекистане прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Тукаю

27 апреля 2022 года Татарский национальный культурный центр Ферганской области Республики Узбекистан провел музыкально-поэтический вечер.
Мероприятие прошло в Ферганском государственном Университете и было посвящено дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
В концерте прозвучали стихи поэта на русских и татарских языках. Студентам был продемонстрирован фильм о жизни и творчестве поэта. С различными музыкальными номерами выступил ансамбль “Күбәләгем”.
Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан