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В Татарском культурном центре Москвы рассказали как эффективно учить татарский язык

В Татарском культурном центре Москвы рассказали как эффективно учить татарский язык

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.03.2022 0

Как найти подход к каждому — знает преподаватель наших курсов татарского языка Альбина Валиева. Она подготовила для участников встречи интересную программу. Гости проверили свои знания по истории и культуре татар в викторине «Өчпочмак-квиз» и настольной игре «Кахут». Победители и все участники получили призы.

Главным подарком для всех стала тёплая и доброжелательная атмосфера, возможность рассказать о себе, высказаться и поделится впечатлениями на родном языке.

Альбина Валиева рассказала о проектах Автономии татар Москвы по сохранению и популяризации татарского языка, о языковых курсах, которые бесплатно проводятся в разных форматах. Благодаря возможности онлайн-обучения, и прогрессивным методикам учениками Альбины уже стали жители разных континентов.

Совсем скоро стартуют и офлайн-курсы в Татарском культурном центре.

avtonomiya.tatar

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