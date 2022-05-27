В Татарском центре Сургута состоялась интересная встреча

В Татарском центре состоялась встреча активистов и детей Чувашского национально-культурного центра «Туслах» и Национально-культурной автономии татар города Сургута.

В лучших традициях добрососедства и гостеприимства творческие коллективы выступили и познакомили друг друга с народными песнями и танцами. Не обошлось и без застолья c угощениями традиционными национальными блюдами.

Дружеская атмосфера встречи наполнила радостью и хорошим настроением сердца её участников. У детей вызвали большой интерес национальные игры и забавы.

Пример взаимного интереса и добрососедства как нельзя лучше демонстрирует традицию совместного уважительного отношения представителей разных народов, которые живут в Югре.

Татары Сургута