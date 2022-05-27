Соф(т) татарча: лаборатория для драматургов

Тинчуринский театр совместно с Литературным музеем Габдуллы Тукая запускает театральную лабораторию для драматургов «Соф(т) татарча».

Цель лаборатории — создание пьесы с участием робота, разговаривающем на татарском языке.

Темы лаборатории — отношение старшего поколения татар с цифровой техникой и новыми технологиями.

В ходе лаборатории драматурги познакомятся с роботом «Апуш», который проводит экскурсии в музее Габдуллы Тукая, и, ориентируясь на него, напишут пьесу.

Куратор лаборатории — режиссер Туфан Имамутдинов.

Постановку спектакля будет осуществлять главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов.

Премьера на сцене театра имени Тинчурина планируется в новом театральном сезоне и будет посвящена Году цифровизации в Татарстане, который объявил президент республики Рустам Минниханов в 2022 году.

Заявки на участие в лаборатории принимаются до 30 мая на почту. Также приветствуется наличие мотивационного письма на татарском или русском языке и портфолио.

Первая встреча драматургов с роботом и открытие драматургической лаборатории состоится 31 мая 2022 года в Литературном музее Габдуллы Тукая.

Условия участия в лаборатории будут озвучены 31 мая на встрече в музее. Объявление результатов отбора состоится 15 сентября — в день открытия нового театрального сезона в Тинчуринском театре.

idel-tat.ru