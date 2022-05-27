В Ленобласти состоялось заседание по подготовке и проведению праздника «Сабантуй»

26 мая прошло совещание по подготовке к проведению праздника «Сабантуй 2022» под руководством председателя Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак.

В мероприятии приняли участие председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга – основной организатор Петербургского Сабантуя – Раис Яркаев, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, Руководитель Исполнительного комитета Елабужского муниципального района РТ Ленар Нургаянов, представители Правительства Республики Башкортостан, профильных комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На повестке дня стояли вопросы по организации работ по благоустройству и подготовке инфраструктуры для проведения Сабантуя, организации торговли, формированию творческой и спортивной программы.

В этом году, по традиции, праздник пройдёт недалеко от дер. Энколово, Всеволожского района, Ленинградской области 25 июня.

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