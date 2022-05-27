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В Казани открыли мемориальную доску первому премьер-министру Республики Татарстан – Мухаммату Сабирову

В Казани открыли мемориальную доску первому премьер-министру Республики Татарстан – Мухаммату Сабирову

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 27.05.2022 0

102 года назад (1920) отдельным декретом была образована Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика.

В этот знаковый для всей Республики день в Казани на доме 53 по улице Чехова открыли мемориальную доску Председателю Совета Министров ТАССР, первому премьер-министру Республики Татарстан – Мухаммату Галлямовичу Сабирову.

В своей речи Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин также отметил, что символично открыть мемориальную доску первому премьер-министру РТ в день создания ТАССР!

В церемонии приняли участие первый заместитель премьер-министра РТ Р.К.Нигматуллин, депутаты Госсовета, и.о. министра культуры Ю.И.Адгамова, родственники и коллеги первого премьер-министра в новейшей истории Татарстана М.Г.Сабирова.

mincult.tatarstan.ru

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