Выставка картин татарстанских художников открылась на биеннале в Сенегале

В столице Сенегала — Дакаре состоялось открытие выставки с работами татарстанских художников в рамках биеннале современного африканского искусства Dak’Art, которая проводится с 1990 года. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

Директор музея-заповедника Артём Силкин представил на выставке около 40 работ художников из Татарстана. В том числе картины наших соотечественников: Ильгизара Хасанова, Рамина Нафикова, Зухры Салаховой.

Выставка продлится до 24 июня.

Ответной станет выставка в Свияжске, которая запланирована на июнь. Она будет посвящена двум островам всемирного наследия ЮНЕСКО, которые есть в Сенегале.

На открытии присутствовали представители администрации биеннале, ассоциации соотечественников, посольств, Музея черных цивилизаций.

Выставка состоялась благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры РТ, местным партнером выступил Альянс русско-сенегальской дружбы «Калинка».

Гости выразили заинтересованность в продолжении культурных обменов, достигнута договоренность с Музеем черных цивилизаций о взаимных арт-резиденциях.

tatar-inform.ru