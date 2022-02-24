В Татарской автономии Пензенской области прошел ​ Международный день родного языка

21 февраля 2022 года в офисе Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» прошел Международный день родного языка.
С приветственными словами к гостям мероприятия обратился председатель Жиганша Туктаров со словами: «Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с историей народа, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности: он формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для народа..».
Методист центра К. Насыйри учитель татарского языка и литературы Янгуразова Д.Р. рассказала об исторической дате празднования Международного день родного языка. Этот день во всем мире отмечается с целью сохранения и развития исчезающих языков, поощрения лингвистического многообразия и многоязычного образования, а также повышения осведомленности о языковых и культурных традициях.
На земном шаре существует около 6000 языков, половина из которых на грани исчезновения. Большинство языков не имеют официальной «должности» – на них просто говорят…
Перед гостями выступила автор баитов Тумеркина Ф.К., она прочитала свои собственные произведения на родном языке (баиты). Фирдаусь Казымовна представила собственную выставку «Вышивки своих предков с национальным орнаментом».
Член автономии Кучер Р.И. выступила перед аудиторией со своими обрядовыми песнями на родном языке, которые исполняются в Сурском крае.
Гости мероприятия читали стихи и пели песни на родном татарском языке, тем самым отдали дань уважения существующим в мире всем языкам, культурам, которые они отражают. В Международный день родного языка все языки признаются равными, поскольку каждый представляет живое наследие, которое нам следует оберегать.