В Татарской Государственной Филармонии им.Г.Тукая прошло мероприятие, посвященное великой татарской поэтессе Сажиде Сулеймановой

4 октября в Татарской Государственной Филармонии им.Г.Тукая прошёл литературно-поэтический вечер, посвящённый великой татарской поэтессе Сажиде Сулеймановой. В этот вечер говорили о жизненном пути поэтессы, ее творчестве и поэзии, артисты театра и кино читали ее стихи, вокалисты дарили слушателям своё прекрасное исполнение. Великолепный сценарий создала поэтесса Ильсияр Иксанова, прекрасной постановкой руководил Ильдар Хайруллин.

Рустем Гайнетдинов:

«Молодец, Ильдар Хайруллин, сделал великолепную постановку, без надрыва, но держал в напряжении весь зал. Семь актеров, камерный оркестр и небольшой круг певцов сделали великолепный спектакль. Особенно красивы были Асхат Хисматов (он очень удачно попал в образ Адиба Маликова) и Алсу Гайнуллина в роли Сажиды Сулеймановой…

Два часа, вслед за великолепными стихами и песнями мы шли по этапам жизни народной поэтессы. Многие в зале плакали».

Это мероприятие было проведено в рамках цикла концертов Татарской Филармонии «Галиҗәнап Шагыйрь».

Татарская Государственная Филармония им.Г.Тукая