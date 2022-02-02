В ТКЦ Москвы состоится юбилейный концерт ансамбля «Медина»

13 февраля в 15.00 в концертном зале Татарского культурного центра состоится концерт, посвященный 15-летию ансамбля духовной музыки «Медина» под руководством заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана Наили Фатеховой.

В концерте примут участие художественный руководитель ансамбля Наиля Фатехова, солистка со дня основания коллектива Нурия Мухамметжанова, победительница Московского конкурса «Татар кызы» Дина Абдуллина и финалистка конкурса “Татар кызы” Камилла Касымова, солистки первого состава ансамбля Эльмира Шарипова, Гельнур Жамлиханова, Ляйсян Абеева и Аделя Фатехова, а также артисты Татарского культурного центра Зульфия Халилова и Рафек Валитов.

В концертной программе прозвучат полюбившиеся зрителям композиции, мунаджаты, салаваты, а также состоится премьера песни, посвященной 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Булгарии, специально написанной Назифой Каримовой и Наилей Фатеховой к этой знаменательной дате.

Адрес: Малый Татарский переулок д.8

Вход свободный.