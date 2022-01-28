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Жителей Магнитогорска приглашают к участию в конкурсе вокалистов имени Рахимкулова

Жителей Магнитогорска приглашают к участию в конкурсе вокалистов имени Рахимкулова

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 28.01.2022 0 1

27 февраля в концертном зале МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска состоится VI Международный конкурс вокалистов имени народного артиста республики Татарстан Габдуллы Рахимкулова.

Основная цель проведения Конкурса – пропаганда татарской песни, национальных песенных традиций татарского народа, выявление талантливых исполнителей.

В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители в возрасте 11 – 15, 16 – 18, 19 и далее лет, а также вокальные ансамбли. Учащиеся, студенты средних и высших учебных музыкальных заведений, а также любители.

До 23 февраля принимаются заявки и видеоролики с записью выступлений. 27 февраля состоится подведение итогов.

С условиями Конкурса можно ознакомиться в Положении.

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