Жителей Магнитогорска приглашают к участию в конкурсе вокалистов имени Рахимкулова

27 февраля в концертном зале МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска состоится VI Международный конкурс вокалистов имени народного артиста республики Татарстан Габдуллы Рахимкулова.

Основная цель проведения Конкурса – пропаганда татарской песни, национальных песенных традиций татарского народа, выявление талантливых исполнителей.

В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители в возрасте 11 – 15, 16 – 18, 19 и далее лет, а также вокальные ансамбли. Учащиеся, студенты средних и высших учебных музыкальных заведений, а также любители.

До 23 февраля принимаются заявки и видеоролики с записью выступлений. 27 февраля состоится подведение итогов.

С условиями Конкурса можно ознакомиться в Положении.