Начался прием заявок на конкурс о предоставлении грантов Правительства РТ для поддержки проектов творческих коллективов в 2022 году

Министерством культуры Республики Татарстан объявлено о начале приема заявок на конкурс о предоставлении грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 2022 году.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2021 № 1131 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства, состава совета по определению получателей грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства, Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан для выплаты грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства» Министерством культуры Республики Татарстан объявлен конкурс на получение грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 2022 году.

Срок приема заявок на участие в Конкурсе – с 4 февраля по 4 марта

2022 года.

mincult.tatarstan.ru