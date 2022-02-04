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«Татаркино» презентует в Москве художественный фильм «Мы – дети 41-го года»

«Татаркино» презентует в Москве художественный фильм «Мы – дети 41-го года»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.02.2022 0 3

24 февраля «Татаркино» презентует в Москве художественный фильм «Мы – дети 41-го года». Картина снята по мотивам повести народного писателя Республики Татарстан Мухаммета Магдеева.

Фильм повествует о нелегкой судьбе учащихся педагогического училища в годы войны.

Режиссер снял картину в черно-белой цветовой гамме, стараясь приблизиться к стилистике того самого советского военного кино.

Картину представят директор “Татаркино” продюсер фильма Миляуша Айтуганова и режиссер фильма Амир Галиаскаров.

Длительность – 75 минут. Начало в 18.00.

Для посещения нужно пройти регистрацию на сайте Дома кино.
Адрес: Москва, ул. Васильевская, 13, Дом кино.

Полномочное представительство Республики Татарстан (Москва)

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