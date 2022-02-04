В Пензе состоялось вручение дипломов и подарков победителям и призерам Всероссийского конкурса на «Лучший сельский краеведческий музей»

Согласно «Положения о проведении Первого Всероссийского конкурса на «Лучший (негосударственный) сельский краеведческий музей» для татарских краеведов и краеведческих структур регионов татарского мира в пределах Российской Федерации в 2021 году». Оргкомитетом с 1 февраля по 1 августа 2021 г. был проведен Конкурс среди сельских краеведческих музеев регионов татарского мира в пределах РФ по номинациям.

В ходе конкурса были выделены номинации с учётом ряда факторов: тематика, регион, статус участника, статус музея и др.

В начале предполагался конкурс по четырем номинациям, но по ходу конкурса (с учетом реальной ситуации) Оргкомитет их увеличил до пяти.

Конкурс был проведен по 5 нижеследующим номинациям:

1. Музей природы региона (Музей истории, связанный с природой).

2. Музей истории села.

3. Тематический музей (археологический, этнографический, военно-исторический и др.).

4. Музей-мемориал (музей, связанный с жизнью, деятельностью и наследием выдающихся земляков).

5. Краеведческий музей в сельской школе – Краеведческий музей, связанный с деятельностью сельских школ (только для отдаленных регионов РФ).

Для участия в Конкурсе подали заявки авторы 21 проекта. С учетом качества поданных заявок, и по результатам изучения деятельности музея, на месте в итоге было принято 13 проектов, среди которых и были определены победители и призеры. Остальным авторам проекта предложено повысить качественные стороны, оформление проекта и активизировать практическую деятельность музеев, что позволит участвовать им в будущих конкурсах по тематике.

Названный Конкурс был проведен в связи с необходимостью стимулировать и активизировать деятельность сельских (региональных) краеведов, ученых-специалистов, представителей туристических структур и любителей истории родного края по изучению, сохранению, благоустройству, музеефикации и практическому использованию в туристических и воспитательных целях уникальные объекты природы и памятники историко-культурного наследия, написанию истории регионов и населенных пунктов, исследования и распространения опыта современного состояния и определения стратегии дальнейшего развития татарских сел и деревень, изучения архивных и музейных материалов, реставрации и созданию музеев, мемориалов и краеведческих уголков и проведению массовых мероприятий краеведческого характера.

В декабре 2021 г. Оргкомитет конкурса и Исполком ВКТ подвели итоги и приняли решение наградить победителей и призеров дипломами с вручением ценных подарков и призов в ходе проведения мероприятий, проводимых Всемирным конгрессом татар и Обществом татарских краеведов. Из Пензенской области в названном конкурсе приняли участие авторы трех проектов.

По номинации «Тематический музей» I место заняла автор проекта «Мирас» – наследие татар Каменского района Пензенской области», краевед-исследователь и общественный деятель Галия Ибрагимовна Тенишева (с. Залесное, Каменский район, Пензенская область).

По номинации «Музей-мемориал» II место заняла автор проекта «Память о прошлом – забота о будущем» (Музей Боевой и трудовой славы с. Индерка) краевед-исследователь, учитель истории СОШ с. Индерка Сосноборского района Пензенской области Ряшидя Хамзаевна Абдуллина.

По номинации «Краеведческий музей в сельской школе» II место заняли авторы проекта «Музей и мы» – учащиеся 6 класса СОШ с. Большой Труев Кузнецкого района Пензенской области Наиля Наилевна Хусаинова и ее руководитель – учитель татарского языка и литературы СОШ с. Большой Труев Ряшида Саитовна Сайфуллина.

1 февраля 2022 г. в ходе проведения Круглого стола по проблемам краеведения Омско-Сурского междуречья победителю и призерам были вручены Дипломы и ценные подарки. Вручение состоялось на базе офиса ТНКА Пензенской области.

Награды вручили Координатор и Член Оргкомитета Конкурса, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор А.А. Бурханов и председатель Национально-культурной автономии татар Пензенской области, депутат Городской Думы г. Пензы З.З.Туктаров.

Также были вручены грамоты и благодарственные письма за активную музейно-краеведческую деятельность от имени Общества татарских краеведов РТ и Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ активистам краеведческого движения Р.Х. Алюшеву, Ф.М. Зюзину, Г.Х. Самочкиной, В.Ф. Мухаметжановой, Д.Р. Янгуразовой, С.Р. Байбулатовой и др., а также коллективам школ с. Индерка, с. Большой Труев и с. Богословка Пензенской области.

А.А. Бурханов