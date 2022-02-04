В ДУМ АЧР направлены книги — издания Корана и “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”

В рамках сотрудничества с Духовным управлением мусульман Азиатской части России Духовное управление мусульман РТ направило по просьбе главного муфтия ДУМ АЧР шейха Нафигуллы хазрата Аширова в адрес единоверцев из регионов Урала, Западной и Восточной Сибири партию книг. 500 экземпляров издания Корана и 1000 экземпляров переводов смыслов Корана на татарский язык “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” передал по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ.

Нафигулла хазрат Аширов сообщил в своем обращении к Камилю хазрату, что общины ДУМ АЧР выражают ему благодарность за литературу, предоставленную муфтиятом Татарстана ранее. Как известно, в декабре 2020 года в г.Омске состоялась презентация издания перевода смыслов Корана на татарском языке “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”, выпущенного ДУМ РТ, в ходе которой были переданы 1000 экземпляров этой книги для общин ДУМ ЧР.

dumrt.ru