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В Тольятти открылась выставка «В гостях у татар»

В Тольятти открылась выставка «В гостях у татар»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 07.09.2021 0 5

3 сентября в Тольяттинском краеведческом музее (ул. Баныкина, 14) состоялось открытие межмузейного выставочного проекта «В гостях у татар», организованного совместно с Елабужским государственным музеем-заповедником.

В открытии принял участие председатель Городской национально-культурной автономии татар г. Тольятти Ислам Гумеров. Он отметил, что данная выставка способствует развитию и сохранению культуры татарского народа, что является приоритетной задачей татарской автономии в городе Тольятти.

Начальник отдела по реализации государственной национальной политики в г.о. Тольятти ГКУ СО «Дом дружбы народов» Светлана Гарпинченко выразила благодарность организаторам выставки и пожелала максимального продвижения этой красочной энциклопедии национальной культуры.

Экспозиция выставки включает в себя богатый этнографический материал конца XIX – начала XX веков. В ней представлено 118 музейных предметов. Она наглядно и увлекательно рассказывает о буднях, праздниках, многовековых обрядах и обычаях, а также отражает богатую многогранную культуру татарского народа.

Здесь можно увидеть коллекции женских татарских костюмов, орудия труда, музыкальные инструменты, мебель, предметы быта и многое другое. Кроме того, на выставке можно познакомиться с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства. Наиболее ярко здесь представлено традиционное национальное искусство кожаной узорной мозаики, которое сегодня набирает популярность среди молодежи Татарстана.

samddn.ru

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