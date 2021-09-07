В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный религиозный форум

Сегодня, 7 сентября 2021 года, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, а также постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин принимают участие в Петербургском международном религиозном форуме: «Религиозный мир: духовная активность в условиях регулирования эпидемиологической обстановки».

Среди участников форума российские мусульманские богословы Северного Кавказа, европейской части России и зарубежных стран: КСА, ОАЭ, Марокко, Индонезии, Великобритании, США, Германии и Центральной Азии, а также научные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса мусульманских государств, в частности ОАЭ, Катара, Бахрейна, Индонезии, Туниса, Йемена, Ирака, руководители богословских ВУЗов, представители национальных диаспор, студенческое сообщество и др.

В церемонии открытия принял участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В своем выступлении глава Северной столицы отметил, что, принимая форум, Петербург подтверждает статус крупнейшей площадки развития межконфессионального диалога, укрепления ислама и христианских связей.

«В нашем городе более трех столетий в мире и согласии живут и трудятся люди разных национальностей, конфессий и вероисповеданий. Петербург стал для них общим домом. У нас сформировалась своя петербургская многогранная культура. Ее отличают черты взаимного уважения и добрососедства», — отметил Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что мусульмане внесли значительный вклад в развитие страны, а представители всех религий и национальностей вместе сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Религиозные организации и общины и сегодня участвуют в жизни города.

Данис Шакиров зачитал перед участниками форума приветственное слово заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Основным организатором форума является Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. В рамках форума был показан фильм «Татары в Санкт-Петербурге», который рассказал об истории становления и современном положении татарской общины в городе.

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